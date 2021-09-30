外媒報導，美國以提高晶片供應鏈透明度為由，要求台積電、三星等代工業者繳出被視為商業機密的庫存量、訂單、銷售紀錄等資料。對此，藍委江啟臣表示，若該報導為真，恐將影響企業競爭力，更痛批經濟部長王美花針對此議題，態度事不關己，恐怕會令所有在海外打拚的企業心寒。

江啟臣今（30日）在臉書以「台積電有情有義，蔡政府無情無義」為題，發文表示，台積電是全球半導體產業龍頭，之前車用晶片荒，美國商務部請求台積電支援，德國政府也致函經濟部請求協助，日、德和歐盟也競相邀請台積電赴當地設廠，其在國際上地位可見一般，同時也默默協助政府進行外交工作，尤其之前更和民間企業和宗教團體聯手捐贈BNT疫苗，台積電不只是護國神山，也是護民神山。

對於彭博社（Bloomberg）9月24日的報導，美國為了解決晶片斷鏈危機，要求包括台積電在內的晶圓代工業者，在45天內提交晶片庫存、訂單、銷售紀錄等企業機密數據，若不配合將會採取行動，甚至考慮引用國防生產法迫企業就範，等於讓台積電的營業秘密被公開，江啟臣認為，若該報導為真，恐將嚴重影響企業經營與競爭力。

江啟臣稱，但昨日經濟部長王美花的面對媒體詢問時的回答竟是：「要看企業，企業自己考量什麼資訊會公開，以及什麼資訊不公開，但目前細節如何還不清楚。」不只訊息未掌握，態度看來更是事不關己。

針對王美花的回應，江啟臣痛批，國家重要產業在他國遇到困難，政府不該儘速了解、掌握訊息，並設法出手相援嗎？美國將以法律強制要求企業提供資訊，企業還有自主決定公開與否的權利嗎？經濟部長是在睜眼說瞎話嗎？

江啟臣強調，台積電是國家的重要高科技產業，現在面臨美方要求提供營業秘密數據，政府不只該掌握訊息，更重要的是必須設法溝通、協助，確保企業利益不受侵害，台積電護台灣，政府當然必須做台積電的後盾，這不僅是國家的義務，更是該有的情義。江直言，貴為主管機關的經濟部長王美花的回應，恐怕會令所有在海外打拚的企業心寒，一個對國家有情有義的企業，政府的對待竟是如此的無情無義！

(時報資訊)

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