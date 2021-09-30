時報-今日焦點新聞
國內頭條：
1.油價強彈，塑化噴出。(工商時報)
2.天然氣暴漲，美歐通膨拉警報。(工商時報)
3.大陸擬上調，工業用電價格。(工商時報)
4.越南疫情嚴峻，iPhone 13交貨恐延期。(工商時報)
5.台股大跌，財長：國安基金密切關注。(工商時報)
6.基本工資連6漲，上看25440至26000元。(中國時報)
7.美光示警，PC鏈籠罩陰霾。(經濟日報)
8.財長：今年還債上看千億。(經濟日報)
9.能耗雙控有助調整面板供需失序，群創看好產業飄雨後再迎曙光。(電子時報)
10.英特爾、超微CPU殺價戰再起，板卡廠期待4Q帶動市況回溫。(電子時報)
大陸頭條：
1.中國進口現貨LNG到岸價格正式發佈。(上海證券報)
2.上海科創中心五年建設規劃出爐。(上海證券報)
3.上海：「智慧財產權金融十六條」助科技企業解決融資難。(新華社)
4.國家醫保局詳解《「十四五」全民醫療保障規劃》。(新華社)
5.文旅部：十一期間嚴格實施跨省旅遊「熔斷機制」。(證券時報網)
國際頭條：
1.日本前外相岸田文雄當選自民黨黨魁，即將成為新一任首相。﹙路透社﹚
2.美商務部長稱中國政府阻撓購買波音飛機，中國外交部稱希望美方正確看待雙邊貿易。﹙路透社﹚
3.傳中國政府不大可能直接幹預恆大危機，希望國有企業接盤。﹙路透社﹚
4.中國恆大徘徊在違約邊緣，全球債主考慮追索選項。(華爾街日報)
5.研究報告稱中國「一帶一路」倡議面臨隱性債務問題。(華爾街日報)
6.大型車企押注固態電池將是電動汽車下一戰場。(華爾街日報)
(編輯整理：李慧蘭)
(時報資訊)
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