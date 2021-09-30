時報-新加坡天然橡膠期貨(單位:美分/公斤)

項目 09/29 09/28 漲跌

10月RSS3 181.30 180.30 +1.00

10月RTSR20FOB 165.70 166.00 -0.30

(王聖為)(商品行情網)

(時報資訊)

#天然橡膠 #期貨

重要商品行情

（更新：2021/09/30）
紐約近月RBOB汽油
2.2293 +0.03
紐約近月天然氣
5.477 -0.36
紐約近月黃金
1722.9 -14.60
日本近月RSS3橡膠
193.90 -0.30
倫敦三個月期銅
9155.00 -114.00
芝加哥近月黃豆
1283.75 +6.75
芝加哥近月玉米
539 +6.50
紐約近月棉花
103.94 +3.03
倫敦三個月期鎳
18342.00 -222.00
倫敦近月布蘭特
78.64 -0.45
紐約近月輕質原油
74.83 -0.46
BDI綜合指數
5197 +235.00

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