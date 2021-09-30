【時報記者郭鴻慧台北報導】建商跨足商用市場獵地，推升前3季商用不動產金額達1263億元，年增率12%，創下近15年交易新高，僅差不到200億元即可突破去年表現。第一太平戴維斯董事長黃瑞楠表示，近期央行宣布第三波選擇性信用管制，但對商用不動產的影響有限，接下來部份廠辦與商辦推案陸續接近完工階段，越接近完工買方評估速度及意願提高，將推升商用不動產市場交易規模。

另外，近日中國大陸推動的「能耗雙控」政策，黃瑞楠說，許多台商企業面臨停工，不排除台商企業會再次啟動分散布局，在台擴廠成為選項之一，挹注台灣工業不動產的剛性需求。

據第一太平戴維斯統計(截至9月28日)，今年第三季大型商用不動產交易(單筆交易3億元以上)總額為416億元，比前一季成長23%，合計今年前三季交易金額達1263億元，年增率12%，創下近15年交易新高，僅差不到200億元即可突破去年表現。

建商成為本季商用不動產的最大買方，鎖定旅館、汽車旅館、廠房或整棟舊辦公樓等可重建開發的標的，占比達近4成，將近163億元。本季前5大商用不動產交易案中，4筆由建商包辦，包括國美建設以39.3億元得標汀洲路整棟辦公樓、遠雄建設與聯聚建設分別以38.8億元與28.8億元買下台中七期汽車旅館，另外，永碩投資則以27億元購得高雄華園飯店，計劃短期做防疫旅館，未來則拆除重建。

工業不動產的交易穩定成長，廠房與廠辦的單季成交金額分別為117億元以及53億元，不少科技大廠與傳產製造業持續擴大在台生產規模，包括鴻海、日月光與晟銘電等，而較高的租金投報率與穩定剛性需求，吸引投資型買方布局，中信資產管理公司以22.1億元透過法拍購入內科國瑞集團台北總部廠辦，另外全球人壽購入汐止U-TOWN兩層廠辦。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄表示，科技業接單暢旺，工業用地價格持續上漲，北中南幾個主要工業區，今年土地價格平均漲幅將近8%，成長幅度明顯高於去年，尤其是新竹、桃園與新北和台中等發展成熟的工業區，顯示工業類型不動產需求仍強。

(時報資訊)