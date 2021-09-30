【時報記者郭鴻慧台北報導】機場捷運通車至今已逾四年，大幅提升了北北桃一小時通勤圈的發展，台灣房屋統計機捷各站房價變化，整體而言，沿線房價近五年平均上漲一成六，現階段房價與2017年相比，全線17站皆漲！且桃園段漲幅明顯高於台北段，5個漲幅超過20%的站點，通通在桃園市境內，其中A7體育大學站成長最多，達56.9%，其次是 A18高鐵桃園站的33.7%，A15大園站以29.2%居第三，上漲26.1%的A17領航站排名第四，第五則是漲20.1%的A19桃園體育園區站。

從機捷各站現今房價來看，均價15.5萬元的大園站，是碩果僅存的1字頭站點，其餘各站平均房價都已攻佔2字頭，所以1字頭的機場捷運宅，不久後恐成絕響；而同樣一條捷運線，均價最高的A1台北車站平均房價69.9萬元，與最低15.5萬元的大園站相較，價差高達4.5倍。

台灣房屋航空城直營店店長徐國強表示，大園站周邊住宅多20年以上為主，透天平均價位每坪15到18萬，華廈單價在15萬左右，車程3分鐘可達大園市區，機能完善，交通便捷，算是機捷沿線最實惠的站點。

台灣房屋集團趨勢中心經理江怡慧表示，機捷沿線房價漲聲宏亮，除了是因通車時的房價基期相對低外，許多民眾對交通方便、商圈活絡的捷運站周邊青睞度高，買房時會「逐捷運而居」，使捷運站區的房子相對保值；且隨著大台北房價高漲，雙北客群也沿捷運外溢購屋！

機捷漲幅前五名中，桃園高鐵特區三站皆入榜，分別是價揚33.7%的A18高鐵桃園站、上漲22.7%的A17領航站，以及A19桃園體育園區站20.1%，這三站漲勢凌厲，主要是受高鐵交通利多與各項重大建設到位帶動。近年高鐵特區迎來了華泰名品城、和逸飯店、新光影城、XPARK水族館、IKEA等大型商業設施開幕，冠德購物中心亦蓄勢待發，市立美術館、流行音樂中心、亞洲矽谷計畫、陽明交通大學全球校區等公建也持續推進中，加上區段還有雙語學校青埔國小、青園國小跟大園國際高中等明星學區加持，吸引不少家長搶先卡位，激勵高鐵特區房價蒸蒸日上。

(時報資訊)