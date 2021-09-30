【時報記者張漢綺台北報導】晶呈科技(4768)送件申請上櫃；久方生技公司(7608)10月8日辦理創櫃板登錄前籌資。

晶呈科技成立99年12月，主要產品為各種半導體及光電產業精密化學品、特殊材料、精密設備及零組件，董事長兼總經理為陳亞理，目前股本為3.18億元，110年上半年合併營收為3.07億元，稅後盈餘為3155萬元，每股盈餘為1.03元。

久方生技公司(以下簡稱久方生技；產業類別：生技醫療)自行開發之「無線式超音波手術刀系統」，包含了拋棄式超音波器械、重複式超音波主機與重複式電池三大部分，該公司以該產品為基礎進入台灣市場，並透過臨床醫師的實際使用與回饋分析，再創新開發輕量、客製、智慧化的第二代產品，未來將持續聚焦在高階微創手術器械之在地開發與量產優化。

久方生技將自110年10月1日起揭示其籌資資訊，10月8日起進行投資人認購及繳款作業；投資人可至「櫃買市場業務宣導網站」(https://dsp.tpex.org.tw)之「創櫃板公司」頁籤，點選「認購籌資資訊」項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

(時報資訊)

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