【時報-盤前掃瞄】基本面：

1.前一交易日新台幣以27.820元兌一美元收市，貶值3.5分，成交值為14.83億美元。

2.集中市場29日融資減為2655.76億元，融券增為547273張。

3.集中市場29日集中市場總體自營商賣超106.92億元，投信買超29.20億元，外資賣超355.05億元。

4.伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊在伺服器、資料中心客戶大量追單效應下。法人指出，信驊訂單將一路旺到2022年上半年，2021年獲利將上看四個股本以上，2022年將更上一層樓。

5.I創意積極卡位人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、高速網路傳輸等異質晶片整合委託設計（NRE）及特殊應用晶片（ASIC）市場。展望下半年，創意認為NRE接案及ASIC量產業務皆優於原先預期，第三季營收將季增個位數百分比，毛利率及營益率可望優於第二季。法人更預期創意9月營收將明顯回升，第四季營運旺季可期。

6.士電雖略受原物料上漲及車用晶片短缺等因素影響，但仍有信心今年四大事業群整體成長；此外，士電看好電動汽機車將是未來市場主流，開發10KW～150KW電動汽機車動力系統，搶攻電動汽機車市場，也布局電動車充電樁領域，明年營運目標可持續成長。

7.市場競爭激烈，冠軍、中釉大陸市場本業營運仍處小幅虧損或損平，不過在資產活化方面，冠軍處分昆山廠、中釉處分子公司廣東廠土地使用權，預期處分利益將於下半年入帳。法人預估，冠軍、中釉今年全年獲利將會因業外挹注而有大幅度成長。

8.瑞智前八月銷售台數及合併營收，雙雙創同期新高。瑞智副董事長楊正民29日線上法說會時表示，有信心今年銷售挑戰史上新高的2,000萬台目標可達陣，未來三年銷售成長動能來自變頻壓縮機，獲利增長則靠新產品加持。

9.蘋果iPhone 13問世後，維持不附贈充電插頭，使行動周邊產品需求大增，讓靜電保護元件（ESD）訂單持續衝高。法人指出，晶焱下半年在訂單及產能雙加持帶動下，營收將有望再度創高，帶動全年營運再締新猷。

10.大陸限電政策風波延燒，市場擔心新冠肺炎疫情及大陸限電政策風波是否會影響廈門生產，對此，主要生產廠區也位於廈門的玉晶光表示，目前未受影響，第三季營收力拚創高的目標也沒改變。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意