【時報-盤前掃瞄】國內消息：

1.因對全球石油短缺的擔憂加劇，油價持續攀高，布蘭特原油每桶站上80美元高價，創三年高點。影響所及，成品油利差空間擴大，台塑化29日股價逆勢上漲2.3％，股價重回百元俱樂部，達102元。此外，美國西湖化學爆炸意外，可望進一步帶動PVC強漲氛圍，台塑、華夏、聯成營運看俏。

2.快閃記憶體大廠旺宏董事長吳敏求29日表示，雖然部份法人看淡記憶體後市，但他對明年展望仍樂觀看待。至於中國全面限電一事，吳敏求表示，國內必須引以為戒。

3.近期大陸大規模限電，讓電力問題備受關注。友達董事長彭?浪表示，除了節能減碳之外，大陸電煤漲價超過一倍，小型電廠撐不下去，引發了缺電可能是一大問題。

4.大陸能耗雙控風暴掃到鋼鐵業！雖然本周來國際鎳價走跌，但受到大陸限電限產影響，導致合金鐵原料價格暴漲，加上大陸和印尼青山不銹鋼集團熱軋產品價格每公噸狂漲超過300美元，國內不銹鋼龍頭廠燁聯鋼鐵29日率先開出的10月不銹鋼盤價逆勢大漲，高於市場預期，跌破下游鋼廠眼鏡。

5.經濟活動增溫、油價彈升，不僅帶動台塑化煉油價差外，也增添石化成本推升力道；尤其，大陸能耗雙政策加碼放大，導致大陸電石法PVC、煤化工EG等因供給縮減，塑化報價強勢彈升，台塑四寶在台灣石化產能一貫布局的成本優勢強勢支援，搭配美國、大陸寧波石化廠區持穩運作，成為法人營運受惠的推薦首選。

6.美股道瓊指數28日大跌逾500點、台股29日受影響跟進下挫325點。財長蘇建榮29日於立院財委會受訪表示，美股大跌主要為中國大陸恆大金融債務衝擊及美國國內因素，台灣經濟基本面不錯，因此台股下跌應屬盤整態勢，國安基金委員會將高度關注台股情況。

7.美政府債務違約隱憂浮上台面，導致美債殖利率急升，以及中國大陸實施「能耗雙控」舉措，兩大重拳揮向台科技股，電子族群賣壓沉重，本周以來三個交易日合計市值已蒸發逾兆元，半導體、電子零組件成重災區，權王台積電也面臨15兆元市值保衛戰。

8.大立光第三季法說會日期出爐，擬在10月7日於線上舉行，會中除揭露第三季財報外，也將對今年第四季及明年的展望釋出最新訊息，此外，包括蘋果新機效益如何、手機鏡頭規格升級方向、車用鏡頭布局、音圈馬達（VCM）的最新進展，都會是全場的焦點。

9.《日經新聞》報導，蘋果最新iPhone 13的交貨時間可能比預期長，原因是越南新冠肺炎疫情嚴峻，影響相機模組供應。此外，分析師亦憂心，大陸限電可能波及其他零件供應。另一名消息人士指出，相機模組供應吃緊的情形最快可望在10月中改善。

10.元大寶華綜合經濟研究院29日宣布，上修2021年台灣經濟成長率預測至6％，為該院歷年來預測的最高值、亦是各機構間最高估值。但元大寶華綜經院董事長梁國源同時表示，台灣經濟在本土疫情干擾下，內需為主的非製造業表現不穩、產業復甦態樣分歧，2021年經濟最大問題是「內外需嚴重失衡」。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意