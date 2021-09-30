【時報-盤前掃瞄】國外消息：

1.周三收盤，道瓊工業指數漲90.73點或0.26%，為34,390.72點。標普500指數漲6.83點或0.16%，為4,359.46點。那斯達克指數跌34.24點或0.24%，為14,512.44點。

2.天然氣暴漲，美歐通膨拉警報。美國天然氣價格過去1年狂飆180％，家家戶戶得做好今冬暖氣帳單貴得嚇人的心理準備，這恐使美國通膨加劇。而天然氣價格暴漲對歐洲與亞洲的衝擊更大，停電和關廠頻傳，給當地的經濟復甦投下陰影。

3.準日本首相岸田文雄，推數十兆日圓振興方案。日本前外相岸田文雄29日當選自民黨總裁，將於10月4日出任日本第100任首相。他表示將在年底前編列數十兆日圓的振興方案，並將支持日本央行維持大規模寬鬆的貨幣政策。

4.美歐股早盤反彈，油價、美債殖利率回跌。美債殖利率小幅回跌，使得前一日潰敗的美歐股市周三（29日）出現反彈。另外，一度衝破80美元大關的布蘭特油價也回跌至78美元。

5.越南疫情嚴峻，iPhone 13交貨恐延期。《日經新聞》報導，蘋果最新iPhone 13的交貨時間可能比預期長，原因是越南新冠肺炎疫情嚴峻，影響相機模組供應。此外，分析師亦憂心，大陸限電可能波及其他零件供應。另一名消息人士指出，相機模組供應吃緊的情形最快可望在10月中改善。

6.Fed減債在即，美元強到年底。預期美國聯準會（Fed）將在近期開始啟動縮減購債措施，受避險資金不斷流入提振，帶動美元指數周三（29日）升抵11個月高位。分析師還預期，由於政策緊縮前景已成定局，美元到年底可望持續表現強勁。

7.美房價漲幅，連四月破紀錄。美國房市買氣熱絡，房屋供應有限，促使買家爭相搶購房屋，帶動7月房價成長速度連續第四個月刷新紀錄。不過近期有跡象顯現，買房熱潮出現減緩之勢。

8.美債恐違約，摩根大通備戰。美國財政部長葉倫（Janet Yellen）28日警告，除非國會盡快提高或凍結債務上限，否則聯邦政府資金與財政部應急措施可能於10月18日前耗盡。摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）同日表示，他們已為美國陷入債務違約危機的可能性預做規劃與準備。不過他預期，國會這次也將找到解決方案並調高債務上限，避免「災難性事件」發生。

9.歷年最大跌幅，越南Q3 GDP年減逾6％。受新冠疫情惡化打擊，越南第三季國內生產毛額（GDP）較去年同期萎縮6.17％，創歷來最大跌幅。

10.看旺需求，ASML上調2025財測。荷蘭半導體設備大廠艾司摩爾（ASML）基於市場需求強勁，調升長期展望，預期2025年營收將達240至300億歐元（約280億至350億美元），毛利率將在54％至56％之間。

11.趁疫卡位，美科技巨擘撒錢囤商辦。美國去年爆發新冠疫情後經濟大受影響，但滿手現金的科技巨頭，像谷歌、亞馬遜和臉書等，不斷買進大量辦公室和零售空間，讓商用不動產市場得到有力支撐。

12.亞馬遜Astro機器人，一千美元有找。亞馬遜28日（周二）宣布推出名為「Astro」家用機器人，證實外界長期傳聞。Astro就如同一款結合亞馬遜Alexa、Ring等多項技術的合體產品，可遠端監視居家環境、播放影片以及人臉辨識，目前訂價999美元，預計今年稍晚開賣。

13.多國響應低碳減產，OPEC未來競爭力上升。石油輸出國家組織（OPEC）年度報告「世界石油展望」預期，未來20年全球石油需求穩定成長。在富裕國家推動能源轉型，讓美國等減少化石燃料產量下，OPEC將因填補產量缺口而受惠。

(時報資訊)