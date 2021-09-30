【時報-台北電】台指期週三下跌352點至16818點。價差方面，台指期逆價差擴至-37.46點，電子期逆價差擴至-3.13點，金融期轉為逆價差-1.63點。現貨部分，三大法人賣超436.03億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少154口至-10090口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少276口至-18170口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少242口至-11389口。

週三聯準會主席鮑爾表示美國幾乎滿足Taper條件，以及投資人對於高通膨、債務上限等問題感到憂心，引發嚴重賣壓，美股四大指數全面下殺，以費半跌幅最深，下跌3.8%，道瓊下跌1.63%，標普500下跌2%，那指下跌2.83%。台股週三開低走低，跌破萬七關卡、半年線，一度重挫近3%，最低跌至16801.78點，終場下跌1.9%，收16855.46點，成交量微幅增加至3234.21億元。資金撤出電子權值股，台積電、聯發科分別下挫2.36%、4.6%，貨櫃三雄，陽明下跌2.1%、長榮下跌1.99%、萬海下跌1.47%，金融、傳產也同步走弱。整體來看，台股短、中期均線均呈空頭排列，技術線型轉弱，但週三量能僅微幅增加，顯示恐慌性賣壓不高，近期不排除有反彈的可能。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在18000點，賣權未平倉最大量集中在16000點。全月份未平倉量put/call ratio值由1.04降至0.9。VIX指數上漲2.43至23.01。整體選擇權籌碼面偏空。(永豐期貨提供)

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