孟加拉官員表示，境內科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）洛興雅人難民營社群領袖烏拉（Mohib Ullah）今天遭身分不明的多名刺客槍殺。
科克斯巴扎爾警方發言人伊斯蘭（Rafiqul Islam）告訴法新社，烏拉在參加晚間祈禱活動後，於下午8時許在他的辦公室外，與其他難民領袖談話，當時至少有4名刺客到場開槍將他擊斃。
伊斯蘭指出：「有4至5名身分不明的刺客近距離對他開槍。他在難民營內一家無國界醫生組織（MSF）醫院宣告不治。」
在孟加拉的洛興雅人中，有許多人是在2017年緬甸軍方鎮壓故鄉後出逃，其中近100萬人現居科克斯巴扎爾難民營中。
(時報資訊)
34390.72
+90.73(0.26%)
05:07
4359.46
+6.83(0.16%)
05:07
14512.44
-34.24(0.24%)
05:16
3263.84
-50.55(1.53%)
05:16
29405.82
-138.47(0.47%)
09:56
3064.58
+4.31(0.14%)
09:56
24500.04
-163.46(0.66%)
10:01
3556.36
+20.07(0.57%)
10:01
14245.61
+166.58(1.18%)
10:01
7108.16
+80.06(1.14%)
09/29
6560.80
+54.30(0.83%)
00:05
15365.27
+116.71(0.77%)
09/29