孟加拉官員表示，境內科克斯巴扎爾（Cox's Bazar）洛興雅人難民營社群領袖烏拉（Mohib Ullah）今天遭身分不明的多名刺客槍殺。

科克斯巴扎爾警方發言人伊斯蘭（Rafiqul Islam）告訴法新社，烏拉在參加晚間祈禱活動後，於下午8時許在他的辦公室外，與其他難民領袖談話，當時至少有4名刺客到場開槍將他擊斃。

伊斯蘭指出：「有4至5名身分不明的刺客近距離對他開槍。他在難民營內一家無國界醫生組織（MSF）醫院宣告不治。」

在孟加拉的洛興雅人中，有許多人是在2017年緬甸軍方鎮壓故鄉後出逃，其中近100萬人現居科克斯巴扎爾難民營中。

(時報資訊)