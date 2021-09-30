政府發放五倍券振興經濟，蔡英文總統也在臉書貼出五倍券使用方法，其中圖卡文字寫上包括「外送」可用，但外送員認為「外送」二字過於模糊，因外送員需先將自己的現金存在公司帳戶供扣款，若外送員收取五倍券，將造成外送員身上現金短缺，恐周轉不靈造成財務困難，也可能衍生消費糾紛，希望政府能夠公開說明，以免讓民眾誤解。

振興五倍券上路，使用範圍包括外送平台，蔡英文臉書圖卡也標明外送可用，但未明確定義使用規範，讓外送員十分憂慮。新竹市平台外送從業人員職業工會理事長文萬華提出疑問，所謂外送可用五倍券的方式，究竟是可以數位綁定支付刷卡給外送平台？還是可給外送員紙本券給付？

文萬華表示，根據外送平台規定，外送員要先拿自己的現金存壓在外送平台公司帳戶裡，當外送員收取客戶現金單的現金時，以供外送公司扣款之用。但如果外送員收取消費券，將讓外送員身上現金缺少、周轉不靈而造成財務困難。

「收到假券怎麼辦？」文萬華指出，外送員非店家，無法轉換現金，也無力辨別五倍券真偽，若外送員可至某處兌換現金，將必須損失單量、耗費時間成本去將五倍券兌換成現金，對時間就是金錢的外送員來說實不合理，更不公平。

文萬華擔心政府沒有講清楚，造成外送員與消費者之間的爭議，而收到客人的負評。文萬華表示，外送員收到負評若遭到停權，恐影響收入，他在蒐集彙整諸多外送員意見之後對外發聲，希望政府能夠清楚向國人說明所謂「外送可用」的方式和範圍。

(時報資訊)