南山人壽調查，國人平均的老年準備金要備足600萬元，才足夠支應老年長照、醫療等開銷；不過，國人退休金意識不足，普遍有太晚著手、準備不足的情況，為超前部署，南山人壽獻計，提供小資族3大退休理財的投保攻略，依不同人生階段，靈活運用3類保障型保險，善用愈年輕、保費愈便宜的優勢，小錢也能建構大保障，退休理財也能贏在起跑點。

為提升國人基本保障額度，南山人壽建議，民眾可以從基富通平台進入「南山人壽保障型保險商品平台」，即可以實惠的預算選購保障型商品，以定期壽險繳費20年期為例，該平台商品相較一般通路、同規格商品，費率便宜25％至62％。

此外，透過網路平台即可完成投保，不僅打破空間與時間限制，也方便小資族自行選購、靈活運用；此外，各險種提供不同的繳費年期，供民眾依需求彈性調整，可視自身收入與需求相互搭配，為自己的退休生涯和家庭打造安穩的保障。

小資族預約「晚美退休人生」，南山人壽獻上3大投保攻略，呼籲民眾及早展開退休金規畫、做好基礎保障，邁向幸福樂退的生活。

攻略第一步，先建立人生基本保障，自由選擇定期壽險保障年期，給家人完整照顧，例如，「南山人壽Full樂安心定期壽險」是針對身故或完全失能保障，給付1倍保險金額，保障年期分為5年期、20年期、保障至70歲的保單年度末等三種。以20歲女性、投保5年期為例，最低年繳保費僅220元起，運用小預算即可擁有相當保障，給家人最堅強的後盾。

攻略二，運用小預算獲得終身保障，投保小額終身壽險，讓愛延續到人生最後一哩路，以「南山人壽Full樂滿愛小額終身壽險」為例，保費較一般終身壽險便宜，提供身故保險金或完全失能保險金保障，投保金額最高50萬元，民眾可自由選擇6年或20年期的繳費方式，讓繳費與未來保障規畫擁有更多彈性。

攻略三，投保重大疾病定期健康保險，具有愈年輕、保費愈便宜的優勢，可支撐高額醫療費用與工作收入中斷問題，尤其一次性保險金給付的設計，若不幸因病倒下，保險金能夠支持醫療開銷，讓民眾安心接受治療。

(時報資訊)