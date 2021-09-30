全球航空業權威調查機構SKYTRAX昨日於英國倫敦公布「2021年全球航空公司大獎」，長榮航空蟬聯「全球十大最佳航空公司」殊榮並獲得第7名的肯定，同時囊括「全球最佳經濟艙機上餐飲」第4名、「全球最佳客艙清潔」第5名、「全球最佳商務艙」第5名、「全球最佳機場服務」第6名等多個獎項。

長榮航空總經理孫嘉明表示，再次感謝全球旅客對於長榮航空的支持，雖然疫情改變了航空旅行的型態，但長榮航空仍不斷思考如何在防疫的前提下，持續提供旅客安全、最舒適的飛行體驗。

孫嘉明表示，長榮航空透過研發及運用各項新科技，並與Affinidi、AOKpass和IATA Travel Pass等國際平台試行健康證明數位驗證，提供無紙化、自動化的服務方式，期能達到全面零接觸的目標，該防疫成果也獲得多項國際認證及獎項，讓全體同仁在疫情期間的努力及把關，獲得最佳的肯定。

SKYTRAX網路票選暨全球航空公司大獎，去年因疫情重創全球航空業而停辦。2021年捲土重來，並將網路票選活動區間延長為2019年9月至2021年7月，結合疫情前後旅客搭機經驗，並著重表彰各航空公司過去18個月以來，對於全球疫情衝擊之防疫應變及努力。

長榮航空在疫情期間對於飛航安全與服務品質的堅持，除了SKYTRAX，今年也獲得美國知名旅遊品牌Travel + Leisure評選為「全球最佳國際線航空公司-第3名」，以及澳洲AirlineRatings.com評選為「全球二十大最安全航空公司-第6名」、「全球前二十防疫最佳航空公司」、「2021全球二十大最佳航空公司-第9名」。

值此疫情困境，長榮航空努力維持骨幹航線的基本運能，因應防疫措施不斷調整從地面到空中的各項服務，致力在防疫與優質服務之間取得最好的平衡點，未來將不斷精進，因應後疫情時代的新趨勢，持續提供每位旅客安全高標準及服務高品質的美好旅程。

(時報資訊)

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