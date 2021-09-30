五倍券請領人數逾1300萬人，經濟部擬發動所屬五大國公營事業，全面推出晚鳥優惠，祭出住宿、加油、餐飲好康。如台糖台北館住宿「買一送二」，即相當送出萬元住宿金，力求衝高五倍券消費熱度。財長蘇建榮也表示，將研議2022年視預算情況增加雲端發票小獎獎項，鼓勵民眾拿五倍券消費。

五倍券紙本券預約人數昨晚到961.9萬，即將破千萬，數位券只有383.4萬人。經濟部長王美花昨說，後續將會看情形，思考其他加碼機制或晚鳥優惠。

有別於過往三倍券晚鳥優惠抽25台Gogoro電動機車，這次經濟部國公營事業總動員，推出五倍券加碼優惠，包括中油、台糖、台鹽，乃至中鋼、漢翔的餐廳在內，都在盤點可推優惠。

中油預計就五倍券，提出消費可抽加油金、會員點數加倍送以及多項獎品等活動。台糖加油站則是自10月8日起至12月7日止，不管是紙本券或數位券都可享汽油每公升降1.5元優惠。

此外，台糖更整合旗下飯店、渡假村及觀光糖廠等據點，推出15項餐飲住宿優惠專案，其中以台糖台北會館史無前例，打出住1晚豪華雙人房5000元，直接送2晚同等級住宿券，現省1萬元最殺方案。台糖長榮酒店則是五倍券入住加贈平日住宿券1張，還送餐飲抵用券、咖啡兌換券等。台鹽則是到年底以前，全台生技門市申請振興券預購，可以3000元振興券買5000元商品券等。

立委郭國文昨在立院財委會建議財政部，搭配10月即將上路的五倍券，增加發票小獎數量，鼓勵消費。蘇建榮表示，由於今年下半年增開雲端發票專屬獎、獎金預算已確定，將研議2022年視預算增加雲端發票小獎獎項，鼓勵民眾拿五倍券消費。對於是否就五倍券給特別的雲端發票獎項，蘇建榮坦言，有技術性問題要突破。

藝Fun券登記人數截至昨日下午3點，累計逾974萬份，超出預定數，預計10月13日、20 日、27日和11月3日抽籤，每次將抽出75萬份，含數位券60萬份及紙本券15萬份。

(時報資訊)