美國10年期公債殖利率衝上3個月高點，美股三大指數重挫，在美國股債雙殺情形下，台股和台幣昨則是股匯雙跌，台股昨日開低走低，在晶圓雙雄帶頭走弱情形下，指數終場下挫325.98點，收16855.46點，失守萬七關卡。財長蘇建榮表示，國安基金幕僚單位會緊盯後續發展。元大投顧分析，股民此時不該再增加持股，操作上可以稍事休息。

美國股債雙殺 台股也受傷

台股昨日下挫325.98點，外資及陸資外資繼前一天賣超139億元後，昨日再大賣超354.56億元，自營商賣超106.92億元，投信買超25.5億元，三大法人昨日合計賣超435.98億元。

外資賣超晶圓雙雄聯電4.9萬張、台積電2.4萬張，分居前二名，其他賣超較多的有元大台灣50、國泰台灣5G+、中鋼、兆豐金、鴻海、國泰智能電動車、新光金與中信關鍵半導體。

台股重挫讓新台幣跌勢加重，盤中一舉跌破27.8元，不過因出口商月、季底拋匯支撐，終場僅貶值3.5分，連續二天收低，收在27.82元的近一個月新低價，總成交量22.645億美元是逾一個月最大量，短期為偏弱格局。

新台幣收27.82 近月新低

匯銀主管表示，美國10年期公債殖利率最高衝至1.558％，為三個月來高點，激勵國際美元強勢延續，新台幣若非遇到月底、季底，出口商拋匯抵銷跌幅，可能跌得更重，不過從成交量爆量，仍看得出外資有匯出動作。

今年第3季以來，非美貨幣貶幅均大，除了新台幣與印尼盾各升值0.18％與1.45％，其他以泰銖慘跌5.32％最多，其次是韓元狂貶4.71％，澳幣、英鎊、歐元各重挫3.58％、2.26％、2.01％，顯示美元觸底反彈。

專家喊話 經濟成長仍穩健

展望未來，凱基投信投資策略部主管翁毓傑指出，目前經濟成長步調仍穩健、景氣復甦並未中斷，在基本面仍佳、流動性依然充沛下，即使短期的市場回調，也應該視為多頭行情中的進場布局時點。第四季市場需要調適景氣增速放緩的事實，市場波動可能加劇，但若疫情持續受控，塞港缺料等問題可望緩解，服務業也有望跟上復甦腳步，第四季可逢回分批布局明後年的成長主升段行情題材。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意