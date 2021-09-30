元大寶華綜合經濟研究院昨上修台灣今年經濟成長率至6％，不僅高於主計總處的5.88％、央行的5.75％，也是國內預測最樂觀的智庫；惟元大寶華董事長梁國源表示，全球經濟表現看似良好，卻處於「失衡式擴張」狀態，台灣出口強勁，經濟成長亮麗，但5月本土疫情重創服務業，導致內外需嚴重失衡、產業復甦樣態分岐，令人擔憂。

梁國源分析，疫情爆發後，全球對半導體需求急遽上升，不僅半導體業、ICT表現優異，傳產亦交出好成績，出口強勁表現遠優於全球平均，是支撐元大寶華大幅上修經濟成長率的關鍵；展望明年，在比較基期高的情況下，元大寶華預測，2022年經濟成長率為3.2％。

不過，梁國源仍將台灣經濟現況定調為「失衡式擴張」，他解釋，今年5月台灣本土疫情再起，全國進入三級警戒、民眾自發性減少外出消費，不僅重創受僱人數最多的服務業，也連帶讓失業率走高，派遣、自營作業者或打工族，都陷入工作流失的風險。

政府與民間至今仍有疫情反覆的擔憂，因此警戒措施難以大幅放寬，零售業依舊低迷，梁國源表示，當前內外需嚴重失衡被出口榮景掩蓋，情況也相當令人憂心。

政府振興五倍券即將上路，梁國源認為，五倍券的實際效果，得視疫情後續發展才能判定；考量經濟不均衡復甦、通膨相對平穩，梁國源評估，台灣央行今年升息機率不大。

除元大寶華外，國泰台大產學合作團隊昨也上修今年經濟成長率，由原本預測5.0％上修至5.6％，團隊主持人徐之強分析，上修原因包括出口、投資優於預期，經濟逐步解封下，振興五倍券的效益可望於第4季發酵，徐之強擔心，油價持續攀升，目前每桶已升破80美元的高點水位，已助長通膨預期，明年薪資再調漲，等於再補一槍，助長明年的通膨預期。

(時報資訊)