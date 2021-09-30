受惠於經濟復甦、加上企業獲利強勁、信用品質提升的支撐，高收益債違約率持續下滑，市場預估2021年高收益債全年違約率將下降至2％，低於過去10年長期均值的3.4％。甚至部分投行預期，高收益債的違約率下降趨勢會維持到2022年底。

柏瑞投信表示，市場風險情緒仍高，追逐收益的需求亦維持強烈，8月份資金轉為淨流入美國高收益債市。此外，美國高收益債存續期較短、利率敏感性較低、殖利率相對較高，能提供緩衝保護，在未來利率可能上行的環境中，仍為合適的資產配置標的。

柏瑞投信投資顧問部協理但漢遠表示，隨著全球低利環境持續，高收益債企業發債籌資順利，且數倍超額認購的需求相當踴躍，都有利於增添高收益債市的投資機會與交易動能。

按Fed過去貨幣寬鬆正常化的歷史經驗顯示，無論縮減QE、單純升息、升息暨縮表期間，擁相對較高殖利率的全球高收益債表現亮眼。

根據統計，過去美國縮減QE期間，全球高收益債指數（ICE美銀全球高收益債券指數）的報酬為2.96％。美國單純升息期間，該指數報酬為25.51％。而升息加縮表期間，該指數報酬為10.77％。

展望未來，在疫後經濟強勁復甦、企業基本面可望增強的環境下，均有利於高收益債市的上漲潛力，現在Fed尚未採取行動前為布局的好時機。惟產業復甦迥異，仍應聚焦擇債以控風險，才能掌握超額報酬的機會。

柏瑞全球策略高收益債券基金成立於2008年8月，是台灣境內最早成立、唯一經歷金融海嘯、歐債危機、QE退場、油價崩盤等利空考驗的全球高收益債券基金。

(時報資訊)