電動車產業於2021年快速崛起，不過能成就電動車、智能自駕上路成行，扮演背後推手的「5G」高速傳輸及技術，絕對功不可沒。加上各手機品牌接連推出支援5G的新機，如蘋果上周在全球開賣iPhone 13等，使得5G產業成為當紅炸子雞。法人認為，全球正快速進入萬物智能互聯的時代，這幾乎將影響所有行業，也使得5G應用衍生出的相關產業鏈商機將不斷擴大，想抓住商機但沒把握精準掌握進場時機的投資人，建議採定期定額投資聚焦5G供應鏈的ETF，才能穩抓長線趨勢商機。

國內掛牌的ETF中，計有4檔投資聚焦5G供應鏈的ETF，包括國泰台灣5G+（00881）、元大未來關鍵科技（00876）、元大全球未來通訊（00861）及復華中國5G 通信（00877）。法人指出，今年來以台灣規模最大的科技型ETF國泰台灣5G+（00881）表現最為亮眼，不僅上半年奪下5G主題ETF績效冠軍，而今下半年進入第三季尾聲，截至9月23日，00881含息報酬率達17.42％，持續領先其他5G ETF，加上這檔ETF成分股中有逾7成為蘋果概念股，是目前檯面上少數能將「5G、蘋概股」商機統包的台股ETF，也因此人氣居高不下，迄今有超過31萬股民支持。

iPhone 13已在全球正式開賣，各地陸續傳出銷售佳績。依據過去2019年9月、2020年9月蘋果依序推出iPhone 11、iPhone 12，其新機發表後3個月，蘋概股皆分別出現約1～3成不等的漲幅，市場預期此次iPhone 13推出後將再次助攻相關族群及大盤表現。

今年國內政府開始執行規畫4年（2021～2024）的前瞻2.0計畫，未來4年台灣將邁入5G佈建的高峰期，市場認為5G相關衍生應用將持續扮演科技創新的關鍵引擎，這將力助相關5G主題ETF後市表現。

(時報資訊)