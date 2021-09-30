據了解，八大行庫綁定振興數位五倍券已有相當成果，截至28日止，合計包括台灣Pay與信用卡，總共已綁定破72萬戶，其中台灣Pay的綁定戶數已超過54萬戶，信用卡綁定戶數則超過18萬2千戶，距離財政部與各大行庫在月前內部訂定的70萬戶預定目標，現在達成率已有77％，比起去年不到17萬戶的綁定數目，截至目前為止已比去年多出超過3.5倍。

各大行庫中，以一銀的總綁定數已近14萬2千戶為最多，其中台灣Pay超過7萬7千戶、信用卡則接近6萬5千戶，而台灣Pay綁定數則以台銀為最多，已破10萬戶；彰銀則綁定約7萬4千戶，另外信用卡也有約1萬500戶，合計共約8萬4,500戶；華銀綁定台灣Pay戶數超過7萬8千戶、信用卡則超過4萬4千戶，合計已約12萬2千戶；合庫則綁定台灣Pay接近8萬3千戶、信用卡則接近2萬6,500戶，合計接近10萬9千戶；兆豐綁定台灣Pay則已近7萬戶，信用卡約1萬3千戶。

29日財委會也通過提案，要求財政部在八大行庫推動台灣pay方面，提出更多的誘因讓更多小型商家願意受理台灣Pay的支付，對此，財政部將在二周內提出獎勵方案。

據經濟部的統計，數位券截至29日止，已有382萬人次綁定，其中有約280萬是透過信用卡綁定，占比大約七成左右，另外有約92.7萬是透過行動支付綁定，因此台灣Pay超過54萬的綁定量，大約占使用行動支付比重近六成。

針對今年振興數位五倍券開紅盤，兆豐銀觀察指出，主要可歸因於三要素奏效，分別是消費習慣改變、銀行大幅加碼，以及可同享紙本券店家優惠。

民眾因防疫開始改用信用卡或行動支付，外加可同享卡片本身現金回饋，也讓大家逐漸習慣無現金支付的模式，如許多人習慣使用的Line Pay、街口支付，甚至是異軍突起的台灣Pay，都受到許多人喜愛，也因此當養成無接觸的交易模式後，數位振興券也較去年更能為大眾所接受，提升綁定意願。

兆豐銀認為，為提升數位綁定戶數，銀行大撒幣，優惠傾巢而出，也是成功吸引許多精打細算民眾爭相綁定的主因。

此外，去年許多店家僅提供紙本券優惠、讓領數位券民眾只能望之興嘆的痛點，今年也透過「數位標章」輕鬆解決，只要數位綁定後，民眾就能取得數位標章，享有紙本券店家優惠，讓數位券使用店家優惠的障礙大為掃除；加上經濟部數位加碼400萬份好食券、以及開放境內電商平台使用的共伴效應，都讓今年數位振興券人氣大增。

(時報資訊)