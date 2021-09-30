新冠肺炎疫情及變種病毒侵襲，全球出現疫苗荒，國內也吹起疫苗及醫療概念股投資熱潮，國泰投信推出「國泰全球基因免疫與醫療革命ETF」，鎖定三大領域「疫苗突破、基因技術、再生醫療」，是國內第一檔完整囊括目前國際主流疫苗品牌的ETF，已在9月22日獲准申報生效，預計11月初募集，募集額度為新台幣200億元。

國泰投信指出，國泰全球基因免疫與醫療革命ETF為追蹤「Solactive全球基因免疫與醫療革命指數」，這次與Solactive指數公司攜手合作編製該疫苗醫療新指數。該指數是從已開發市場國家（涵蓋台灣、韓國）交易所的上市股票中，先依市值、流動性標準及FactSet的產業分類，初步篩選可投資的公司標的，再利用AI人工智慧以大數據搜尋與分析公司財報、金融新聞等最新資訊，藉此挑出在基因、免疫學等醫療前緣產業有高度投入之公司，共計納入50檔成分股。

群益投信指出，群益NBI生技ETF（00678）也是可參與生物科技發展趨勢，同時網羅新冠肺炎供應鏈個股且兼具成本低廉好處的投資工具。該ETF成分股，持有多數知名新冠肺炎全球防疫概念股，投資比重逾40％，在主流新冠肺炎疫苗股的投資比重更近18％，且知名美國製藥商莫德納為第一大成分股，也值得投資人留意相關投資契機。

群益NBI生技ETF（00678）經理人林孟迪表示，隨著新冠肺炎疫情流感化趨勢明顯，部分國家已將第三劑甚至第四劑疫苗施打納入計畫，疫苗話題持續延燒，龐大的獲利商機也具想像空間。

除此之外，生技醫療產業中，包括新藥研發、基因療法、醫材醫檢等發展仍不間斷，在市場需求不減之下未來成長前景也值得關注，建議投資人不妨善用生技相關ETF布局，一網打盡生技醫療產業投資商機，其中，NBI生技指數成分股含括的指標企業多，營運動能強勁，相關ETF值得投資人多加留意。

(時報資訊)