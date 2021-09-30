9月以來全球股市仍波動，大陸恒大事件、美國債務上限議題、變種病毒疫情等擾市，觀察產業股票ETF表現，以科技股為主的ETF受壓抑，反觀疫苗話題持續受矚目，各國陸續布局明後年疫苗採購，周邊藥物與檢測醫材需求高，使得獲利面向好，生技相關ETF仍獲青睞，績效仍亮眼。

群益NBI生技ETF（00678）經理人林孟迪表示，變種疫情衝擊，各國將朝向與病毒共存，定期疫苗施打或將成趨勢，剛性需求商機不容小覷，投資契機更不可錯過。及人口老化趨勢延續，醫療用品及服務需求與日俱增，生技醫療中長期表現值得期待。建議布局生技指數ETF把握投資機會，NBI生技指數重要指標，最具良好的市場代表性，相關ETF值得關注。

富蘭克林坦伯頓生技領航基金經理人依凡．麥可羅認為，生技股在人口老化需求推動產業增長，及新藥研發給產業帶來成長動力，創新藥物、腫瘤標靶藥物研發不斷突破，為產業帶來增長機會，且評價低估具成長空間，生技業恢復相關研發臨床試驗及產品銷售，預期評價相對被低估的生技股，將有成長空間可期。

台新中國政策趨勢基金經理人高依暄指出，人口老齡化及慢性病患增加、醫療總花費上升、醫療系統日趨完善、醫藥資本加大，都是健康醫療市場穩定增長的驅動力。公募基金看好高端醫療前景，持有健康醫療股占比持續上升，老齡化及電子產品普及，醫療服務規模將保持快速增長。

林孟迪分析，NBI生技指數網羅全球生物科技產業中，最具代表的龍頭企業，在防疫供應鏈包括疫苗、藥物與病毒定序的基因檢測、治療藥物等，占比高達42％，疫苗成分股涵括主流疫苗品牌，及眾多先進醫療技術與製藥的基因治療、癌症免疫等，有助宏觀布局產業先機，掌握生技醫療產業成長的脈動。

(時報資訊)