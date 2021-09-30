近期美國變種病毒感染率攀升、經濟數據錯綜、貨幣政策可能變換，美股區間上緣有病毒疑慮，區間下緣又有刺激方案期待，延續震盪中續創新高，資產管理業者認為，唯有瞄準全球AI新科技趨勢，抓住資訊科技、工業用途及醫療保健成長發展，才有機會長投勝出。

觀察近三個月全球股票基金類以新科技表現勝出，其中最佳分別為富蘭克林華美AI新科技、台新SG全球AI機器人基金，漲幅各8.5％、8.0％，近六月也分別有19.4％、18.9％，表現相當亮眼，勝過同類12檔基金平均近三個月漲4.8％及近六個月漲9.8％的績效。

銀行財管處認為，當前布局聚焦疫情後醫療保健、科技資訊類股，BioNTech疫苗正式取得FDA藥證，可望加快疫苗施打速度，加強針計劃也逐步推出，景氣復甦預期隨之上揚。

各國經濟亟思回歸常態下，持續創造企業成長軌跡，新技術平台，如mRNA的廣泛使用，帶來新格局。

Delta病毒對歐美及大陸造成的疫情嚴重超過想像，原以為疫苗可有效控制疫情的預期落空，下半年經濟活動完全復原疑慮延伸。法人指出，疫情延伸下的供應鏈運輸問題，仍是長期投資重點，應關注突發事件與疫情變化，但對產業復甦大趨勢仍保持樂觀。

全球環保意識抬頭，美國預計到2050年前落實100％清潔能源和零排放車輛，電動車趨勢已不可逆。國際大廠加快電動車布局，預期五年後與燃油車銷量將出現黃金交叉，上游鋰電池與下游汽車製造布局，將是操作布局重點。

展望第四季，投信業者預期，新科技與新趨勢的發展仍將持續，並不受疫情限制，建議趁早投資AI新科技趨勢，包括5G通訊與衛星、高端半導體與智慧交通、運輸工具等產業，或小資族可利用AI類基金定期定額投資，中長期掌握新科技成長的機會。

(時報資訊)