隨已開發國家疫苗施打的普及率提升，歐美經濟重新開放步調不變，全球各國將來到和疫情共存的後疫情時代，法人表示，即使如此，智慧醫療仍擁有長期投資潛力。

富達智慧醫療多重資產收益基金經理人李祐慈表示，疫情的消息雖仍不時引起市場波動，不論經濟好壞，人們都有就醫的需求，且隨著時代演進，人類罹患的疾病已不僅僅是感冒、結核病等容易治癒的疾病，更多是心血管相關的慢性病、或癌症等，對於先進智慧醫療的需求日益增加。

儘管景氣循環對醫療產業仍有影響，但其響力相對其他產業輕微，且無論疫情是否改善，智慧醫療都擁有長期投資潛力。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔指出，隨著美國醫療次產業各擁創新題材，業績動能大增，根據統計，第二季醫療產業獲利超越市場預期比例高達93％，超越S&P500平均值87％，其中，疫苗相關議題更是今年帶動醫療類股多頭的主因。

疫情發生至今，領先開發疫苗的製藥公司之股價多已反應疫苗獲利，李祐慈說，因此，市場評估醫療類股將逐漸移向解封後相關受惠的題材，包括受惠龐大新藥需求、醫藥研發等醫藥外包相關服務。

此外，受疫情影響而推遲的手術需求，所帶動的醫療設備、手術通訊與導航設備等耗材；因歐美等成熟國家日益關心手術環境的管理，所帶動的廢棄醫藥管理題材等，上述皆為具有中長期成長潛力的投資標的。

對於生醫產業股的布局，江宜虔認為，今年以來醫療產業利多不斷，加上資金持續挹注新藥開發，加速臨床實驗前試驗需求大增，建議持續買進醫療類股、並作為核心股票部位。

李祐慈則建議，投資人除著眼於如智慧醫療等受惠於生活結構性改變下的趨勢主題標的之外，也可搭配多重資產組合配置，如此，較有機會享有中長期成長的潛力，且不易受到短期雜音和波動的干擾。

(時報資訊)