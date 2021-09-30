第四季全球重要醫學會議旺季到。法人預估，多家生技製藥公司公布臨床數據後，有機會激勵生技醫療類股續走多頭，建議現階段可定期定額布局生醫基金，即時參與成長動能。

新光全球生技醫療基金經理人李淑蓉表示，自9月至年底，全球生技醫療產業進入醫學年會旺季，不少生技製藥公司陸續發表最新臨床數據，有機會激勵族群股價正向表現，現階段布局生技醫療基金，後市仍可期。

李淑蓉指出，全球重要醫學年會於第四季陸續召開，各大生技公司、製藥廠所研發更為創新的藥物及療法，包括mRNA技術平台、癌症免疫療法、抗體藥物、基因編輯藥物等，都將陸續發表臨床實驗數據或最新進展，或將為治療腫瘤或其他疾病創造里程碑。

以9月21日剛結束的歐洲腫瘤學學會（ESMO）來說，阿斯利康（AZ）和諾華（Novartis）各自發表臨床研究的三期數據，數據結果正面，可望為乳癌患者帶來更有效、安全性高的治療選擇，也為新療法上市鋪路。

今年以來生技醫療族群已有亮眼表現，但短線仍可受惠研發進展利多、及企業併購的可能性提升，此外，隨聯準會啟動縮表後，倘若美股高檔震盪，生技醫療類股進可攻退可守，吸引資金持續流入。

透過基金投資團隊操作，深掘利基個股基本面，投資人更能主動掌握不同生醫次族群。

安聯投信指出，目前大型生技公司手上現金充沛，相關購併題材包括癌症、免疫、神經、基因療程可能是併購焦點，值得留意。也未來看好大型生技製藥類股，新藥開發時程明確、潛在產品具分散性，以及個別醫療設備、服務類股；另外，持續看好能見度高的癌症開發類股與具轉機題材等個股間的輪漲機會與上漲潛能。

第一金全球AI精準醫療基金經理人常李奕翰表示，這一波疫情正加速醫療產業的變革，不再只注重在治療，醫病觀念改變與AI人工智慧帶來的技術革新，包括預防、診斷、照護、管理等領域商機都會大幅提高，讓整體醫療市場的潛在商機上看4.4兆美元，成為長期投資的風口。

因此，李奕翰建議投資人把握轉型機會，提高創新醫療相關基金的部位。

(時報資訊)