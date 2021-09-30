全球工業電腦與嵌入式系統領導廠商－廣積科技（8050）榮獲由經濟部主辦的第6屆中堅企業獎。每兩年舉辦一屆的中堅企業獎主要以表彰在特定領域之技術或服務模式，具有獨特性與差異性，且具高度國際市場競爭力，並以國內為主要經營或生產基地之企業，作為業界學習之標竿。

本屆遴選計有上百家業者提出申請，在歷經資格審查、初審及複審等經約1年嚴格謹慎審查程序後，廣積最終脫穎而出，獲選為「潛力中堅企業」，展現出其在工業電腦領域優異且具國際競爭力的技術獨特性及關鍵性。廣積為專業研發與製造工業電腦主機板以及嵌入式系統的全球性領導廠商，生產基地位於台灣，擁有卓越的研發設計團隊，主要設計難度較高的中高階及高整合度的利基型產品，並可依照客戶需求量身打造客製化的規格，以快速提供具有前瞻性及未來性並符合市場需求的新產品。

廣積長期與國際知名大廠合作，技術及品質管控能力不斷提升，已奠定在工業電腦產業的高度競爭力。隨著物聯網帶來的產業變革，近年來最熱門的AIoT智慧物聯網以及IIoT工業物聯網應用發展已成為主流。未來，廣積將因應此市場趨勢持續創新，爭取策略聯盟合作，並逐步強化自身的核心技術，以達到「永續發展」的企業目標，

廣積科技成立於2000年，為專業研發與製造工業電腦產品的領導廠商。

廣積專精於工業電腦OEM/ODM服務，並可依客戶需求量身打造專屬之產品，主要產品有工業電腦主機板、嵌入式系統、工業觸控電腦、數位看板播放系統以及網路應用平台，並提供多種解決方案，可供應用於工廠自動化、數位看板、交通運輸、零售、遊戲機、醫療及網路通訊等領域。關於廣積科技及詳細的產品訊息。網站：www.ibase.com.tw。

(時報資訊)

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