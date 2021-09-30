若發生通膨會優先選擇做為抗通膨標的投資標的 錢變薄了嗎？調查顯示，95％消費者現在有感受到物價上漲，而且有88％消費者預期未來一年物價水準會上漲，較第三季時的83％上升了5個百分點。正因消費者擔心未來錢變薄，民眾紛找投資工具抗通膨，其中最受歡迎二大投資工具是房屋及股票，至於過去被認為可以抗通膨的黃金，則跌落到第三名。

隨著國內疫情趨緩，全國疫情警戒維持二級，全國防疫限制陸續鬆綁，加上疫苗接種覆蓋率逐步提升中，消費者恐慌情緒降溫，對於國內景氣看法保持正向樂觀。

根據永慶房屋調查消費者對今年第四季國內景氣的看法，36％的消費者認為第四季國內景氣與第三季持平、維持不變，而33％消費者看好第四季景氣，看好景氣比例則較上一季上升14個百分點。

景氣變好了，然而民眾卻擔心錢愈變小了，根據永慶調查結果顯示，有88％消費者預期未來一年物價水準會上漲，較第三季時83％，上升了5個百分點；但認為未來一年物價水準不變及下降的受訪者都變少了，只有11％及1％，分別比上季少了4個及1個百分點。

至於民眾如何投資抗通膨？根據永慶房仲業調查結果（受訪者可以複選），未來一年物價水準若發生通膨，66％民眾會優先選擇不動產做為抗通膨標的的比例最高，其次是買股票占37％，而買黃金及持有現金的比例為33％則居第三。

不僅民眾不看好黃金的保值能力，連帶法人對金價後市並沒有太樂觀，康和投顧產品研究部副總經理黃詣庭表示，過去一周國際金價表現弱勢，9月22日聯準會利率決策會議透露出貨幣政策轉趨鷹派的訊號，帶動美元及美債殖利率走升，進而對金價形成壓力，隨著美元短線上漲力道趨緩，國際金價由急跌轉為弱勢整理。

但未來幾天，市場將更加關注美國債務上限議題，若民主黨及共和黨遲遲無法就債務上限及臨時性政府支出法案達成共識，美元恐轉趨弱勢，則會對短期國際金價帶來支撐。

(時報資訊)