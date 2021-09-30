台股下跌逆風重重，然嘉澤（3533）、胡連（6279）等高價股受惠第四季傳統旺季來臨，本土大型投顧點名股價有機會獲得營運推升，雙雙給予「買進」投資評等，目標價各是730與162元。

嘉澤9月上旬通過英特爾插槽（Socket）認證，即將開始生產Icelake機種，伺服器需求於9月開始轉強，嘉澤獲利動能將受惠，是吸引研究機構看好的原因。

桌電10奈米級產品Alder lake新平台升級至1,700隻Pin，已於8月開始生產，嘉澤經營管理階層對滲透率看法較先前樂觀，預估年底滲透率有機會達15～20％，高階機種搭載的DDR5插槽也已經開始出貨。

回顧第二至第三季上旬，伺服器產業受到原物料供給不順問題影響，但9月狀況已有部分改善，研究機構預估整體市場主機板需求將有近10％跳升，伺服器旺季就要來臨，預期後續受供給影響無法出貨的需求，將延至第四季至2022年首季發酵。

嘉澤9月起通過英特爾Icelake系列CPU插槽認證，將開始和終端客戶與代工廠驗證，表示嘉澤競爭力持續強勁，且2022年第二季將開始出貨Eaglestream平台產品的預期不變。法人預估，嘉澤Socket市占率將從2021年的10％，增加到2022年的18％，伺服器營收、獲利比重持續提高。

胡連日前宣布與李爾（中國）合資成立貿易公司，合資貿易公司預計於第四季成立，地點位於大陸揚州；合資公司之目的為推動雙方連接器系統業務成長。

對胡連而言，由於二者在客戶與市場重疊度不高，有利胡連拓展新市場，胡連現階段以大陸市場為重心，主要客戶為吉利、長安、比亞迪等，此合作有利未來胡連加快拓展歐、美等海外市場；其次，LEAR已具電動車業務發展實績，切合胡連發展電動車產品的目標。

(時報資訊)

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