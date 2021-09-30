大陸強推「能耗雙控」、實施「限電」措施，台股電子族群面臨限產壓力，惟綠能題材反受青睞，包括太陽能、風力發電等泛綠能概念股獲資金進駐，碩禾（3691）、世紀鋼（9958）綠電題材發威。

大陸「缺電」、歐洲電價與天然氣價格攀新高、美國汽油價格站上多年高點，顯示全球正出現嚴重能源短缺。市場分析，能源轉型將帶動市場對太陽能、風電及電動車等潔淨能源之需求增溫，泛綠能概念股「題材滿點」，扮演盤面資金避風港。

太陽能導電漿大廠碩禾不僅具備太陽能題材，還積極切入電動車供應鏈，已於2009年、2014年分別投入鋰電池正極材料及負極材料領域，更獲得已展示進軍電動車決心的鴻海投資。

碩禾28日傳出與鴻海、榮炭，及中鋼集團的中碳，完成四方電池負極材料合作備忘錄簽署。法人分析，碩禾將提供矽／矽氧材料技術，再結合榮炭高性價比的人造石墨，合成高性能動力電池負極材料，最後在由鴻海正式導入電動車動力電池製程。

此外，世紀鋼也具備風電題材護體，股價經兩個月來的整理後，29日帶量突破月線，終場勁揚2.42％、衝上106元。受惠傳統鋼構事業貢獻穩健、風力發電產品交貨也進入高峰期，8月營收衝上11.08億元，月增2.5％、年增56.8％，連兩個月創下新高紀錄；累計前八月營收62.88億元，年增逾六成，已逼近去年全年的64.09億元，亦為同期新高。全年營收上看90～100億元，改寫歷史新高可期。

(時報資訊)

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