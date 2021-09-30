原物料飆升，通膨蠢動，資產股南紡（1440)）、台肥（1722）29日逆勢上漲，終場分別上漲6.24％、3.17％，收在23.85元、65.1元，抗通膨題材發威。

觀察三大法人動向，三大法人同步買超南紡及台肥，在南紡部分，外資買超2,395張，投信買超357張，自營商買超936張，合計買超3,688張。在台肥部分，外資買超3,103張，投信買超100張，自營商買超22張，合計買超3,225張。

台商回流，科技廠辦、工業用地需求大增，南紡手中握有土地面積達83公頃，是名副其實的大地主。其中，南紡台南仁德廠以當地目前市場行情及可開發樓地板面積計，此開發案未來總銷金額將超過350億元，土地資產潛在利益雄厚。

南紡仁德暨化纖廠區規劃，將既有46公頃工業區土地轉型為「南紡科技園區」，規劃以5G、AI智慧相關產業為園區產業發展主軸，滿足5G產業需求的全方位科技園區。

南紡仁德暨化纖廠區開發計畫將分三期進行，第一期開發基地面積共40,290坪，包括商展願景館、管理服務中心、育成中心、金融大樓、廠房辦公；第二期基地面積有55,450坪，將以研發、產業服務、廠辦、相關產業鏈聚集為主；第三期基地面積有45,567坪，以產業支援基地為重心。

在台肥部分，台肥不動產土地資產包含台北市南港地區，新竹市4.8萬坪土地，以及高雄等其他地區。租賃營收目前每季約3億多元。

其中，南港地區除中信金、台壽大樓地上權租金外，南港開發案C2預計將開發為一棟旅館（由漢來承租），一棟辦公大樓，此辦公樓招租開價每坪為2,400元，估計2023年後逐步貢獻營運。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意