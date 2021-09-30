FOMC會議前良好的零售銷售數據，市場押注聯準會將釋放縮減購債的訊息，加上美國債務上限、恒大債務違約、中國能耗雙控等議題引發動盪，美元指數一路推升至93.766點，創下今年以來新高位置。

FOMC會議結果，美國經濟朝著最大就業及通貨膨脹取得進展，資產購買步伐可能很快就會放緩，而在利率點陣圖部分，預期2022年升息的委員人數由6月份的7人，增加至達半數的9人，朝著今年縮減購債及明年升息的方向前進。

聯準會（Fed）主席鮑爾表示，如果經濟進展如預期，Fed甚至不須看到一份令人驚豔的非農就業報告，就可宣布開始進行縮減購債，並期望在2022年中可結束縮減購債；CME的FedWatch工具在FOMC會議後對2022年12月升息的機率預估由55％，大幅提升至74.6％。

整體來看，意謂著Fed可能於今年11月宣布縮減購債，最晚也將在12月開始啟動，並於2022年底開始進行升息動作。

釋放出偏鷹訊息的FOMC會議後，美國公債長、短各個期限的殖利率開始出現彈升，美國10年公債殖利率在短短四個交易日內，由1.3％大幅跳升至1.54％，實質利率也由-0.96％快速回升至-0.84％，美國實質利率回升，對美元指數提供支撐效果。

觀察CFTC大額交易人籌碼，以投機為目的的槓桿基金對歐元看空力度持續增加，目前淨空單部位達到33,320口，日圓、澳幣維持淨空單26607口及28,561口，英鎊在貨幣政策可能早於美國緊縮下，投機資金偏向看漲，美元指數在主要權重的歐元、日圓皆偏向空方向下，整體投機資金持續看多美元走勢。（國泰期貨提供，李娟萍整理）

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