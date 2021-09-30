恒大事件，代表著中國大陸崛起這個故事的縮影。共產黨擁抱資本，形成許多尾大不掉的巨型企業，當政府察覺越來越多人買不起房子，年輕人不敢結婚，少年人失去動力沉迷在虛擬遊戲中，中國官方終於下手整頓。

從教育、醫療、科技、房產，都圍繞著一個主題─富起來的中國大陸，卻還是很多「甘苦人」。美中其實都存在貧富不均的社會現象，然集權國家在改革的決心上顯然較有優勢，相較於太平洋另一岸顯為失能的民主體制。

不過，從過往十年的美、中股市表現來看，美股仍然勝出，中國大陸在轉換為消費大國的路上，面臨GDP結構調整的陣痛期，仍然有一段路要走。

恒大事件引發許多投資人關心，紛紛詢問對美股、台股的投資策略。其實投資人在漲多後，多半持觀望態度，賣出後，就不再願意進場持有股票，其實在經濟持續擴張的情況下，這樣的投資策略是可惜的。

我們不妨把時間軸拉長來看，會發現科技持續演進下，美國科技股那斯達克在每次回檔過後，都能夠持續創下新高。

統計過往月份表現，9月正是此指數常發生修正的月份，而基於上述假設，修正後的股價，往往又是一個新的投資機會。

在美股季度財報公布後，往往是消息空窗期，反而是觀察企業股價的時候。美國的科技股仍是科技首選，而目前市場對於美國明年經濟成長依舊樂觀，美股上檔仍有空間，未來行情不看淡。

建議投資人可考慮利用CME的微型那斯達克參與市場行情，並妥善利用微型商品特性，靈活運用資金，謹慎控制風險。（統一期貨提供，李娟萍整理）

(時報資訊)