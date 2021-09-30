美股重挫下，台股29日向下開低，跌破5日線、半年線，盤面上個股幾乎面臨修正，終場加權指數跌325.98點、以16,855.46點作收，跌幅1.90％，成交金額3,288億元。

台指期下跌347點至16,823點。價差方面，台指期逆價差擴至37.46點，電子期逆價差擴至3.13點，金融期轉為逆價差1.63點。

現貨部分，三大法人賣超436.03億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少154口至10,090口，其中，外資現貨賣超354億，淨空單減少276口至18,170口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少242口至11,389口。

期貨商分析，美國債務上限問題，以及聯準會主席鮑爾預期，通膨壓力在未來幾個月仍會居高不下，美國債券殖利率飆升，引發美國科技股大跌，也讓股債同跌，台股又再度回測9月22日低點。

自營商選擇權淨部位，買賣權的部位稍多一些。近月選擇權籌碼為中性偏空格局，賣權OI小於買權OI差距為1萬7,000餘口，買權OI增量有明顯增加。周選方面，買權OI增量較多，買權總OI較賣權總OI多5,000多口，屬於中性偏空。

群益期貨指出，外資現貨賣超金額持續放大，避險空單反而減少，在賣出股票後，並未增加期貨空單，自營商選擇權中性偏多，期貨淨多單增加，月選以及周選中性偏空，整體籌碼面中性偏空。

永豐期貨指出，台股短、中期均線均呈空頭排列，技術線型轉弱，但量能僅微幅增加，顯示恐慌性賣壓不高，近期不排除有反彈的可能。

(時報資訊)