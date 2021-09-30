受制於國際股市動盪，法人持股鬆動轉賣，連三日法人賣超金額突破百億元，衝擊櫃買指數接連走跌，29日跌破半年線收低204.10點，之前法人買超股多明顯轉弱，但網家（8044）、信音（6126）、寶碩（5210）等個別題材股，獲法人逆向買超加持股價展現抗跌行情。

櫃買市場再起跌勢，27、28日連兩天法人各賣超上櫃股票達19.33億元及36.96億元後，29日再擴大賣超金額到47.73億元，其中當日外資賣超28.71億元、投信賣超11.28億元、自營商賣超7.74億元。本周來累計三個營業日法人賣超部位就突破百億元、達到104.03億元，外資大舉賣超82.94億元，投信及自營商也分別賣超11.39億元、9.69億元。櫃買指數震盪收低204.10點，跌破半年線以及前低206.85點，跌幅達3.08％。

檢視法人29日逆向買超湧德、晶焱、中探針、榮剛等突破千張，買超量各為1,402張、1,139張、1,111張、1,010張，買超量較多依序有：富強鑫901張、信音852張、驊訊697張、寶碩682張、網家555張、建榮518張，多呈現股價抗跌走勢，寶碩強攻9.60％，信音、建榮及網家分別上揚1.62％、1.59％、0.40％，晶焱、中探針、富強鑫等股價小跌0.25％到0.59％間。

進一步檢視29日外資主要買超：湧德1,402張、晶焱1,355張、榮剛1,222張、金居1,149張、驊訊907張、富強鑫901張、信音851張、中探針820張、寶碩683張、聚積481張。另29日投信主要買超：旺矽419張、中探針283張、朋程252張、建榮200張、博智162張。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意