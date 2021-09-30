弘凱（5244）及春日（4544）29日向證交所日送件申請股票上市，分別為今（110）年第17家及第18家國內公司申請股票上市。另，證交所29召開上市審議委員會，審議通過瑞鼎（3592）上市案。

弘凱29日在興櫃收盤成交價為50.4元小跌0.47％，收盤均價為50元。弘凱公司負責人為黃建中，實收資本額為6.04億元，主要產品為LED 光電及智能化感測元件整合封裝製造；專業汽車光源、戶外亮化及屏幕顯示元件等。去（109）年稅前純益2.52億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.43元。

春日29日在興櫃收盤成交價為22.9元小跌1.17％，收盤均價為23元。春日公司負責人為陳其泰，實收資本額6.03億元，主要產品包括螺絲、螺帽、零件成型機等；去年前純益7,227億元，EPS為0.94元。

瑞鼎申請上市資本額為6.69億元，董事長兼總經理為黃國裕，輔導上市承銷商為凱基證券，主要業務為顯示器驅動IC、電源管理及時序控制IC；在市場結構方面，內銷15.92％、外銷84.08％，全體7席董事持股比率18.37％。瑞鼎29日在興櫃收盤成交參考價為369.5元小跌0.01％，均價為364.66元。

瑞鼎107～109年稅前純益各為6.55億元、7.86億元、9.98億元，今年上半年達21.36億元，EPS各為8.68元、10.34元、13.12元及27.91元。

(時報資訊)

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