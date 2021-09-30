時序即將進入第四季，證交所表示，味王（1203）等8家上市公司，預計於10月份於證交所場地自行舉辦法人說明會，市場關注出席上市公司第三季營收表現及第四季展望。

10月預計出席的8家公司及日期分別為：味王10月5日、弘裕10月5日、偉聯10月6日、新海10月14日、台榮10月20日、南染10月26日、中再保10月29日及大台北10月29日。

證交所表示，為提升上市公司財務、業務資訊透明度，並增加投資人獲取企業訊息之管道，已規範本國上市公司每年應至少在中華民國境內自辦或受邀參加一次法人說明會，法說會除適時向投資大眾說明營運績效及對產業前景看法、傳達經營理念與企業價值。經統計，110年迄目前為止，國內上市公司總計已辦理1,647場法人說明會。

因疫情尚未明朗，證交所建議仍可透過網路轉播同步收看（https://webpro.twse.com.tw）。參與法人說明會前，請至證交所網站，選擇「公告/活動-活動訊息」頁籤，查詢活動最新訊息（https://www.twse.com.tw/zh/news/eventList）。

證交所表示，將持續鼓勵上市公司自行辦理或受邀參加實體或線上法說會，另亦鼓勵受邀參加法說會之公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。

(時報資訊)

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