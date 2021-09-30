受大陸能耗雙控政策影響，鍍面大廠燁輝(中國)廠傳出停產四天的消息，對此，燁輝（2023）表示，這項限電停產措施恐要到30日才能復工，估計減產15％左右，將利用10月增產補足產能。

燁輝(中國)廠主要生產冷軋、鍍鋅及烤漆鋼捲產品，其中冷軋規劃年產量為100萬公噸，鍍鋅鋼捲年產量共130萬公噸，烤漆鋼捲年產量為56萬公噸，大多為內銷，供應下游營建工程、3C家電等相關產品。

受到大陸執行能耗雙控政策影響，位於江蘇省常熟市的燁輝(中國)廠也在這波限電與停電的範圍內，由起初的限電到本月27日起轉為停電，該鋼廠跟著停產。

對此，燁輝表示，大陸廠停產四天期間，估計約減產總產能的15％左右，預計30日可復工生產，接著大陸十一長假展開，但鋼廠是採24小時輪班生產，因此生產作業不受長假影響，將會利用當月增產來補足減產部份，因此整體上影響不大。

至於是否影響對下游的供料，燁輝則表示，大陸廠是按接單狀況生產，雖然9月受限電和停電影響，對下游供料可能減少一部份，但若下游有需求，可利用10月補足供料。

目前位於大陸的台資鋼廠，除了建錩昆山廠日前也傳出停工消息外，燁輝(中國)廠算是第二家停工的鋼廠。

(時報資訊)

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