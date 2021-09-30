大陸限電政策風波延燒，市場擔心新冠肺炎疫情及大陸限電政策風波是否會影響廈門生產，對此，主要生產廠區也位於廈門的玉晶光（3406）表示，目前未受影響，第三季營收力拚創高的目標也沒改變。

玉晶光迎蘋果旺季，8月營收搶先報喜，以20.41億元改寫歷史新高，較7月大增 23.82％，月增率明顯超車大立光的5.49％，見證純蘋果概念股的實力。

由於蘋果新機主打加量不加價，市場樂看iPhone 13系列機種銷量將接近9,000萬支，也讓市場對玉晶光9月營收前景續看好，儘管旺季當頭，但大環境卻變數橫生，繼疫情之後，近日中國又祭出能耗雙控的新政策，讓市場對蘋果派的未來展望心生疑慮。

針對市場近期關心的疫情和停電措施，玉晶光29日一口氣說分明，玉晶光指出，廈門疫情主要影響區域在同安區，而玉晶光廈門廠區位於湖里區以及集美區，目前生產一切正常。

另外，玉晶光在廈門屬高質量、高科技及高附加價值的三高企業，當地政府會優先考量企業的需求，以利當地的整體發展，目前也未受限電政策影響。

玉晶光8月營收衝上歷史新高，7月營收也以16.48億元拿下史上第七高，兩個月合併營收達36.89億元，相較於去年第三季寫下的歷史新高51.88億元，達成率已達到71.11％，經換算9月營收只要突破14.99億元，今年第三季營收即可順利再攀頂，這對現身處旺季的玉晶光來說，應該難度不高。

(時報資訊)

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