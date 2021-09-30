蘋果iPhone 13問世後，維持不附贈充電插頭，使行動周邊產品需求大增，讓靜電保護元件（ESD）訂單持續衝高。法人指出，晶焱（6411）下半年在訂單及產能雙加持帶動下，營收將有望再度創高，帶動全年營運再締新猷。

蘋果推出iPhone 13後，原先外界預期產品更新幅度不高，因此不會引來大量換機或購機需求，不過從各大外資報告及研調機構報告顯示，iPhone 13出貨動能有機會高於iPhone 12系列，使相關周邊市場有望持續搶攻這波商機。

由於本次蘋果依舊不在盒裝中附贈充電插頭，因此使行動周邊品牌市場需求持續成長。據了解，蘋果在iPhone 13系列的線材在插頭端採用Type-C結合USB-PD晶片，代表支援快充功能。

在快充功能支援效應下，使ESD晶片用量有望持續看增。晶焱指出，無論是哪種快充技術，其功率都在不斷增大，小則18W，大則50W，甚至到65W或100W。

全球手機用戶由於充電環境複雜多樣，就算僅是一般5V／1A常規充電都極易遭受過度電性應力（EOS）破壞，再加上市面非原裝充電器及充電線材品質粗糙難於鑑別，許多開發中國家供電電壓存在不穩定的因素，造成用戶充電過程極易產生EOS。

除此之外，現今手機使用者通常有頻繁充電的習慣，因此經常進行充電線的插拔動作，這將伴來ESD破壞的問題。而大能量大功率快充過程，由於涉及高壓大電流及更多元件模組，EOS波動將更大更頻繁，若手機充電端無有效ESD／EOS保護方案，將使電源管理IC損壞，進而影響到智慧手機功能。

隨著iPhone 13系列買氣持續熱絡，將有望間接讓ESD晶片需求看增，晶焱自然有望同步受惠。

法人指出，晶焱在下半年獲得晶圓代工廠更多產能支援，加上出貨動能有望看增，可望推動晶焱下半年營運繳出優於上半年成績單，帶動全年業績改寫新高水準。

晶焱8月合併營收為3.55億元、月增1.8％，改寫單月歷史次高，相較2020年同期明顯成長25.9％。累計2021年前八月合併營收為26.09億元、年增32.8％，創歷史同期新高。

(時報資訊)

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