全球第四大壓縮機製造廠瑞智（4532）前八月銷售台數及合併營收，雙雙創同期新高。瑞智副董事長楊正民29日線上法說會時表示，有信心今年銷售挑戰史上新高的2,000萬台目標可達陣，未來三年銷售成長動能來自變頻壓縮機，獲利增長則靠新產品加持。

瑞智8月銷售135.49萬台，月減23.01％，年減8.74％，前八月銷售台數達1,421.54萬台，年增13.81％；前八月合併營收156.46億元，年成長23.45％，出貨、營收雙雙締造同期歷史新高。

瑞智9～11月相對是銷售淡季，9月預估銷售130萬多台，可望與8月相當，讓瑞智信心大增，今年初訂定全年銷售1,950萬台、挑戰2,000萬台壓縮機的史上新高目標，可以順利達陣。

楊正民指出，爆發Delta變種病毒，今年銅及鋼鐵等原物料價格居高不下、運費上漲好幾倍，今年環境比去年更嚴峻，瑞智上半年銷售及營收都優於去年，原物料成本平均上漲8.2％、工資漲2％，瑞智設法控制成本，將成本增加降至6.8％，調漲壓縮機售價5.5％，上半年出貨、營收增長，但獲利及毛利率卻比去年同期下降。

瑞智總經理馮明法勾勒未來營運表示，會以新產品及新市場商機為主軸，搶攻碳中和及省能源衍生的新商機、5G基地台及數據中心設備冷卻需求，以及個人化、行動生活設備需求，其中又以節能衍生出的新商機為主。 聲寶（1604）搶攻台灣平價空調市場，獲瑞智商標授權，推瑞智空調品牌，開始在市場銷售試水溫，預計10月正式對外發表瑞智家用空調。

楊正民強調，瑞智在山東青島、江西九江及廣東惠州三工廠都不在限電區域，瑞智很早做好限電因應措施，已將限電區域內供應商做調漲，生產不受限電影響。

(時報資訊)

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