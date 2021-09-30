岱宇國際（1598）29日經董事會決議買回庫藏股，預定買回期間9月30日至11月29日，預定買回數量4,000張，每股買回區間價格45元至90元。岱宇表示，本次庫藏股買回計畫，主要目的為轉讓員工，以激勵員工向心力，促進集團長期營運發展。

展望第四季營運，岱宇指出，隨著第四季健身器材產業傳統銷售旺季的來臨，旗下Sole、Xterra及Spirit等品牌已規劃推出飛輪、划船器與攀岩機等多款家用及輕商用健身器材搶市。

岱宇強調，近年來智能健身已成為健身運動產業不可或缺的一部分，看準此龐大商機，岱宇與智能健身內容製作商Studio合作的智能健身產品，亦將於第四季推出跑步機、橢圓機與飛輪等多項產品上市銷售。

岱宇說，集團在家用健身器材產業的經驗優勢，全力搶攻智能健身市場，預期在智能健身市場快速的成長下，有望為集團帶來新一波成長動能。預期第四季在傳統旺季需求下，集團整體營運有望保持強勁的成長動能。

岱宇透露，集團近年積極針對旗下各品牌推動全方位銷售布局；其中，旗下Xterra品牌產品，憑藉其優異的性價比，近年來持續於Amazon等線上平台創造優異的銷售實績，為滿足消費者的需求，第四季將新增Costco與Walmart的實體通路銷售，可望增加Xterra品牌健身器材銷售量，而Xterra品牌產品上半年營收年增110％。

岱宇旗下Sole品牌因其高知名度，除在自有官網繳出亮眼的成績外，亦獲得美國最大運動用品通路商Dick's的訂單，挹注Sole品牌上半年營收年增50％。

至於聚焦商用健身器材市場的Spirit品牌，因其良好產品競爭力，加上集團在全球眾多的經銷通路銷售管道，因而帶動Spirit品牌上半年營收年增55％，第四季營運也看好。

(時報資訊)

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