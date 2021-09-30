家紙一哥永豐實（6790）29日掛牌上市，上市首日股價以56元開出，最高來到57.1元，受到大盤重挫拖累，蜜月行情受壓抑，終場上漲3.8元、收在55.8元，市值達149.1億元，穩居台灣最大民生消費性產品上市公司。
永豐實挾銀彈進軍東協、大陸，永豐實董事長何奕達表示，不以現狀為滿足，持續嘗試、突破、創新，走向世界。永豐實近期招兵買馬，招募海外研發、行銷業務及AI工程師等，也投資開發自動化設備、優化研發設備。
永豐實資本額26.7億元，旗下紙品品牌有五月花、得意、柔情；潔品品牌有橘子工坊、植淨美、得意，2020年合併營收101.5億元，EPS為6.12元，配發現金股利4元；2021上半年營收50.2億元，淨利6.8億元、EPS為2.76元，創同期新高，累計前八個月營收64.8億元、年減1.47％。
永豐實瞄準三大民生消費趨勢，包括疫後經濟、宅經濟、綠色經濟，陸續推出綠色商品非液態洗衣膠囊的橘子工坊洗衣金球、可洗淨COVID-19病毒的洗衣精等高差異化新品，也加碼開發熟齡商機，首度跨足保養品，強化電商服務，注入更多成長動能。目前在家紙、天然潔品市占領先。
除台灣，永豐實也積極西進，目前大陸貢獻營收占比約38％。另永豐實也加快南向腳步。
(時報資訊)
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