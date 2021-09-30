士電（1503）雖略受原物料上漲及車用晶片短缺等因素影響，但仍有信心今年四大事業群整體成長；此外，士電看好電動汽機車將是未來市場主流，開發10KW～150KW電動汽機車動力系統，搶攻電動汽機車市場，也布局電動車充電樁領域，明年營運目標可持續成長。

士電有重電、自動化、機器及電裝品四大事業群，今年前八月合併營收186.65億元，年增14.9％，創同期新高；其中以重電事業年成長最大，其次是汽機車電裝品事業，自動化及機器兩事業今年業績也增長。法人預估，士電今年合併營收有機會年成長9％～10％、明年成長10％。

士電總經理謝漢章指出，上半年四大事業營收表現亮眼，下半年原物料及運費上漲導致成本增加，且晶片缺料等因素影響，下半年業績可能受部分影響，不過今年四大事業群仍可維持成長態勢。

士電新任事業群副營運長兼電裝品事業群總經理董濟仁表示，今年初台灣機車市場延續去年銷售熱度，各機車廠庫存水位很低，士電協助客戶回補庫存，前四個月機車電裝品出貨旺，但機車廠因應晶片短缺，調整策略，下半年會將晶片應用在高階車型，預期第四季晶片短缺逐漸獲舒緩，機車廠搭配五倍券推促銷活動，今年機車市場有機會回升至85萬輛，士電機車電裝品市占率維持八成。

此外，士電車用發電機及馬達銷往加拿大龐巴蒂及德國BMW等北美及歐洲機車廠，裝在1,000CC以上重機、ATV沙灘車及水上摩托車等特殊車輛，目前士電市占率達七至八成。

士電表示，光陽新開發電動機車及中華汽車e-moving都用士電提供馬達及控制器的電動機車動力系統，三陽機車開發中的電動機車也會採用，並與日本、越南及大陸最大機車廠洽談9KW～10KW電動機車動力系統合作案。

士電瞄準台灣電動汽車市場，與工研院、中華車三方合作，開發130KW～150KW電動汽車動力系統，應用在3.5噸物流車及SUV車上，採馬達與控制器一體式的動力系統進行機台測試，預計明年3月裝在中華車物流電動車進行實車測試。10KW～130KW動力系統是士電利基，未來將開發50KW～80KW動力系統。

士電也投資起而行綠能，持股一成，雙方策略聯盟，起而行新機種及新市場所需充電樁交士電生產，搶攻高級住宅、辦公室及大賣場等場域停車場的汽機車充電樁。

(時報資訊)

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