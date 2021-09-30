台股29日受美股重挫拖累，大盤指數重挫逾300點，拖累國巨（2327）、華新科（2492）股價走勢，兩檔個股聯袂跌破2021年庫藏股的平均價位，華新科創2021年新低價，本益比跌破十倍，災情慘重。

創近期低點的被動元件股還包括興勤（2428）、聚鼎（6224）、富致（6642）等保護元件廠，電感廠臺慶科（3357）、今展科（6432）、奇力新（2456）、鋁電廠凱美（2375）、立隆（2472）、晶片電阻廠大毅（2478）都跌到相對低點位置。

國巨2021年上半年執行第十四度庫藏股，僅花19個交易日就買回自家股票4,000張，庫藏股執行率首度達到100％，買回平均單價為469.79元，儘管2021年獲利有機會達四個股本以上，但是不敵中國大陸限電、美股暴跌連番重擊，國巨股價跌破庫藏股價位，29日收在439元，與9月初的價位相較，國巨已經下跌8.45％。

華新科股價呈現破底走勢，29日盤中續創波段新低紀錄，一度觸及151元價位，終場收在155元，仍是波段新低紀錄，9月以來華新科也跌掉14.13％，以2021年被法人下修之後的EPS約17～18元計算，華新科的本益比已經跌破十倍。

華新科2021年買回400張庫藏股，買回平均價格達213.19元，對照華新科目前的價位，價差達58元，而自9月以來，華新科股價跌掉14.13％，目前仍處於貼息狀態。

光國巨、華新科這兩檔被動股9月以來，市值合計跌逾300億元。

這一波蘇州、昆山大限電儘管衝擊晶片電阻的產能釋放，有利於消化晶片電阻庫存，多數台廠也有庫存可以因應，但十一長假之後是否繼續限電仍未可知，類股幾乎全部破底的慘重災情罕見。

(時報資訊)

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