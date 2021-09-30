IC設計服務廠創意（3443）積極卡位人工智慧（AI）、高效能運算（HPC）、高速網路傳輸等異質晶片整合委託設計（NRE）及特殊應用晶片（ASIC）市場。

創意日前宣布推出第二代GLink 2.0（GUC multi-die interLink）介面，相關矽智財（IP）採用台積電5奈米製程與2.5D先進封裝技術，已完成矽驗證並獲國際系統大廠採用。

創意8月合併營收月減14.5％達10.46億元，較2020年同期下滑11.7％，累計前八個月合併營收88.84億元，較2020年同期成長8.1％，為歷年同期新高。

展望下半年，創意認為NRE接案及ASIC量產業務皆優於原先預期，第三季營收將季增個位數百分比，毛利率及營益率可望優於第二季。

法人更預期創意9月營收將明顯回升，第四季營運旺季可期。

國際系統大廠及網路巨擘2021年積極投入AI及HPC客製化ASIC開發，並擴大委由創意進行NRE開案，其中邏輯晶片採用台積電7奈米及5奈米先進製程，並採用台積電InFO（整合型扇出封裝）或CoWoS（基板上晶圓上晶片封裝）等2.5D先進封裝技術，將邏輯晶片及記憶體等異質晶片整合為單晶片，關鍵的異質晶片互聯技術攸關運算效能，創意推出GLink介面IP獲得國際大廠採用。

此外，創意總經理陳超乾表示，5G與AI為數位轉型奠定基礎，支援智慧聯網、資料中心、邊緣運算、智慧物聯網等應用，包括HPC平台、2.5D及3D先進封裝、ASIC及可擴充處理器等接為重要推手。

陳超乾也指出，透過GLink 2.0的完整矽驗證，創意提供最具競爭力的先進封裝技術解決方案，其中包括業界領先的HBM2E／3高頻寬記憶體實體層與控制器、GLink 2.5D與3D晶粒對晶粒介面、CoWoS與InFO_oS先進封裝設計與製造、電氣與熱力模擬等。

創意表示，除了上述的GLink 2.0介面技術之外，創意正在開發下一代的GLink解決方案，將採用台積電5奈米與3奈米技術生產，可實現功耗相近、零錯誤的2.5 Tbps／mm全雙工流量，預計於2021年第四季及2022年第一季正式推出。

(時報資訊)

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