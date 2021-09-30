伺服器遠端管理晶片（BMC）廠信驊（5274）在伺服器、資料中心客戶大量追單效應下。法人指出，信驊訂單將一路旺到2022年上半年，2021年獲利將上看四個股本以上，2022年將更上一層樓。

由於近期晶圓代工產能持續吃緊，且這波態勢預期將延續到2022年，因此法人指出，信驊受惠於此使客戶追單動能一路放眼到2022年上半年，代表2021年下半年訂單已經全面滿載。

據了解，英特爾、超微等伺服器平台大廠持續推出新產品，2021年在英特爾Ice Lake滲透率持續提升，以及超微的Rome伺服器產品出貨動能延伸，使信驊BMC出貨表現呈現逐月成長態勢。

事實上，隨著人工智慧（AI）、5G等新興技術持續崛起，帶動大量資料傳輸需求，且在新冠肺炎疫情期間使遠距需求大幅成長，後續將可望延續這個動能，使資料中心、伺服器需求不斷成長，成為信驊BMC晶片出貨成長的主要動能。

信驊公告8月合併營收為3.04億元、年成長49.5％，累計2021年前八月合併營收達23億元，創下歷史同期新高，相較2020年同期成長6.5％。

法人看好，信驊下半年出貨動能可望持續成長，帶動下半年營運呈現逐季成長水準，使下半年業績繳出優於上半年的成績單，全年獲利更有機會挑戰賺進四個股本以上的水準。

不僅如此，英特爾預計將推出全新一代Eagle Stream平台Sapphire Rapids處理器可望在2022年上半年開始放量出貨，超微的新一代伺服器處理器Genoa可望同樣在2022年導入量產。供應鏈預期，由於新一代伺服器平台支援功能更加擴增，信驊新一代的BMC晶片將同步開始量產出貨，屆時可望使信驊營運動能更上一層樓。

除此之外，信驊持續鎖定這波遠距商機，推出的Cupola360晶片已經獲得多家系統場導入，並已經進入量產階段，新一代的晶片也進入開發程序，未來將可望強化AI及影音技術，替信驊打下營運新的一隻腳。

(時報資訊)

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