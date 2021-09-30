國際經濟情勢： 近期國際訊息紛雜，金融市場遭到打壓。中國恒大危機持續未解，市場盛傳當地政府預計將恒大一分為三並進行重組，另也有較新看法表示可能會讓具有國家背景的地產開發商接手，採行較間接的方式來解決問題，但不論是哪一派做法，當前都缺乏實質性的進展，加上9月23日到期的債息8,350萬美元至今仍未支付，29日更再追加一條4,520萬美元的款項，違約可能性日漸升高。

就在恒大難題懸而未解之際，中國能耗雙控政策的頒布，再次打擊市場情緒，恐將為全球經濟的復甦前景，蒙上一層不小陰影，對於台股PCB產業是首當其衝，預期9月及10月的整體營收將會減少5％至10％，但也考量復工之後應會以加班生產方式，來支應這段期間積壓的訂單與後續需求，不至於會因此轉單，疑慮有望逐步減輕，惟後續仍需持續關注中國是否會祭出進一步的限電政策。

除中國外，美國近期也不太平靜，公債殖利率的飆升以及債務危機的到來，雙重利空夾擊，導致全球股市賣壓湧現，在上述的國際利空得到緩解之前，恐將持續干擾投資氛圍，當前宜須謹慎應對。

投資策略：

29日台股大跌325點，並以實體長黑且帶量的方式，摜破半年線的支撐，由於下影線僅50餘點，顯示整體賣壓相當沉重，而且不論是昨日最低點的16,801點，亦或是收盤指數16,855點，都比9月22日中秋連假後的黑K要低，當時的最低點是16,838點以及收盤指數是16,925點，代表本波反彈宣告失敗，大盤恐將再次陷入震盪甚至修正的風險。

從技術面觀察，MACD指標從在中秋連假過後就已開始翻空，即使後續盤勢一度回升，KD指標也曾轉為黃金交叉，但MACD在過程中卻從未轉折向上，顯示多方始終沒有奪回主導權，而且兩者技術指標的不一致，代表整體趨勢尚未明朗，頂多僅是短線反彈，並沒有進入波段回升的階段，而現在KD再次轉為死亡交叉，MACD的柱狀體也持續向下，兩個技術指標同時偏空發展，暗示空方氣焰較強。

如果台股無法盡速站回萬七大關，就可能向下測試5月17日的低點15,159點與8月20日的低點16,248點所形成的連線，這也是目前下檔最接近也較明確的一道支撐。

根據計算，9月30日此道防線會在16,680點，並以每個交易日16點的速度上升，可將此數據往後推算，作為後續的觀察指標。

投資主軸上，在電子股部份，受到Delta疫情影響，以及電子長短料問題是否扼殺需求，這些雜音仍將干擾短期走勢，此階段宜選擇具業績題材支撐、Q4及2022年營收獲利高度成長類股，尤以9月營收可望創高為佳，可聚焦晶圓代工、矽智財、伺服器、電動車概念股。傳產股方面，看好中國限電的受惠股，利差擴大的概念股，以及年末消費旺季有望維持熱度的族群，可留意塑化、能源車、紡織鞋材、隱形眼鏡等類股。

(時報資訊)