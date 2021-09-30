受大陸「能耗雙控」、美國10年期公債殖利率衝三個月高點「兩大利空」衝擊，台股29日開盤重挫，失守16,900點。傳產原物料族群中紡織、塑化、鋼鐵，及跌深電子股成「資金避風港」，南紡（1440）、華夏（1305）、中鋼構（2013）等11檔「價量齊揚」、法人買盤力挺股，奮力扮演盤面多頭指標。

台股加權指數29日失守「萬七」關卡，然盤面仍有11檔個股「量價齊揚」，紡織、塑化、鋼鐵等原物料族群漲價效應，成台股關鍵護城河。以三大法人買超逾千張、股價上漲逾1％、成交量較前一日成長，呈現價量齊揚者，統計結果共計11檔個股「挺身而出」，奮力幫助台股渡難關。

依股價漲幅高至低排序，分別為南紡、華夏、中鋼構、台肥、台塑化、台揚、精成科、南亞科、國產、燁輝、群創，共計四檔電子股、七檔傳產股，單日各獲三大法人買超1,423～4.52萬張。

統一投顧董事長黎方國認為，加權指數近期表現「下檔有撐、上檔有壓」，短線恐將維持區間橫盤整理格局。建議投資人把握「買黑賣紅」、「短打操作」、「低持股」三大原則，並鎖定晶圓代工、五倍券、金融、塑化等四大族群。

倫元投顧分析師陳學進則分析，大陸限電、美債殖利率走升等「兩大利空」尚未消除，且台股10日線、月線及季線等短中期線均呈蓋頭反壓，預期加權指數短線仍有下殺風險，投資人在利空未消除前不宜躁進。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意