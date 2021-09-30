NOR Flash供需缺口縮小中 記憶體大廠美光公告最新財測遠低於市場預期，並示警短期內記憶體晶片出貨下滑，繼外資於8月中開始降評記憶體股後，產業寒冬冷風續吹，摩根大通證券下修華邦電（2344）財務預期，摩根士丹利證券同步保守看南亞科（2408）與旺宏（2337）後市。

記憶體族群指標股南亞科、華邦電、旺宏股價均已來到波段低點，值得關注的是，儘管外資研究機構不分樂觀派或保守派，先前接連降評、下修個股目標價，像是摩根大通最新也下修華邦電股價合理估值，不過，三檔記憶體指標股價實際下挫的速度與幅度，都比外資圈修正還要更快，也更為猛烈。

在記憶體領域中，摩根士丹利證券現在對NOR產業上行循環的觀點，比起一個多月前更加保守。大摩強調，因近期需求趨向疲軟，客戶的訂單轉弱，不利記憶體製造商與客戶議定NOR價格，原估計第四季可望平均漲價5％，現在看來，價格很可能只能持平，至於2022年第一季價格亦難有上漲條件，日前再度下修華邦電與旺宏股價預期，降為29.5與39元。

摩根士丹利舉例，針對近期對供應鏈調查顯示，消費性電子的需求正在下滑，像是美國通路商的筆電庫存提高、主機板需求降低，整體PC產業前景正在轉差；以大陸市場為首的電視需求也在走弱，2021年出貨量可能年減雙位數幅度。整體而言，記憶體產業無法自外於消費性電子需求動能降低的負面影響。

摩根大通證券最新針對華邦電指出，華邦電的NOR flash、SLC NAND與利基型DRAM第四季價格都將維持在一定水準，然在2022年上半年將出現明顯回跌（預估季減雙位數幅度），然後2022年下半年可望反彈。

相較於摩根士丹利給予華邦電、旺宏「中立」投資評等，摩根大通的看法較為正面，並指出，華邦電股價自年初、以及過去三個月以來的修正，與主流記憶體製造商相符，長線仍看好利基型記憶體前景，認為股價修正可視為買點。

(時報資訊)

個股觀測 優良 持平 注意