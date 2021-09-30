荷蘭在2021年IMD世界競爭力排行榜中位居第四，克服COVID-19疫情對經濟競爭力的影響，保有強勢地位。

IMD世界競爭力排行榜針對全球64個經濟體，就結構資料和經營者調查資料衡量經濟狀況，藉此評比其國家促進人民繁榮的程度。今年的排名顯示疫情對於全球經濟普遍造成影響。該報告發現，投資於創新、數位化、福利及造就社會團結領導力等優勢能夠幫助經濟體承受危機，擁有更高的競爭力。

評比結果可看出一個主要趨勢，亦即不論疫情肆虐程度如何，在疫情前已為自身建立經濟緩衝措施的國家都能維持較好的狀況。IMD世界競爭力中心主任暨金融學教授Arturo Bris特別提到，健康危機雖然極具破壞力，但其影響僅限於一時。競爭力著眼的是較長期的影響。

荷蘭表現出色的主要領域是經濟表現、政府效率、商業效率和基礎建設。荷蘭今年在經濟與商業效率方面表現尤佳，名列第二與第四。IMD報告根據荷蘭全國工商總會提供的資訊，分析荷蘭今年面臨的經濟挑戰。荷蘭加速COVID疫苗全面施打，國家制訂商業復甦計畫，投資於關鍵賦能技術，針對達成巴黎氣候目標的措施達成全國共識，並促進重要基礎建設的打造。

生機勃勃的創新環境和公私合作夥伴關係也是荷蘭的強項之一，荷蘭在2020年全球創新指數（GII）排行榜中位列第五，同時在2020年歐洲創新記分牌（EIS），為歐盟委員會為評估和比較各成員國創新能力、挖掘優勢而發布的年度權威報告上保持其歐盟創新領導者地位，並在創新友好環境和公私合作夥伴關係（PPP）兩方面表現突出。此外，DHL全球連通性指數顯示荷蘭亦是全球連通性排名首位的國家，種種國際競爭優勢，讓荷蘭穩坐企業投資歐洲首選之寶座。

(時報資訊)